Новая военно-морская коалиция: как Китай помогает созданию союза стран Ближнего Востока и Азии

Тем не менее Китай проявляет в регионе все большую активность, и именно участие Пекина в марте помогло достичь мирного соглашения между Тегераном и Эр-Риядом: две ближневосточные страны, на протяжении многих лет конкурировавшие, решили возобновить дипломатические связи.