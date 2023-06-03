Китай активно поддерживает сближение стран региона.
Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани анонсировал создание военно-морской коалиции c Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Катаром, Бахрейном, Оманом, Пакистаном, Индией и Ираком.
Страны Персидского залива, по словам адмирала, осознают, что теперь безопасность региона может быть обеспечена только при условии их открытого сотрудничества.
Важность помощи Пекина
Катарские СМИ ранее сообщали, что соответствующим переговорам активно содействует Китай, под чьей эгидой и происходит формирование коалиции.
Дальневосточное государство опирается на экспорт своей продукции преимущественно морскими путями, и Пекин крайне заинтересован в обеспечении безопасности судоходства в северных водах Индийского океана.
Примечательно, что Иран поддержал данную инициативу, так как после победы революции в 1979 году новые власти неизменно выступали против иностранного вмешательства. Тегеран утверждал, что региональные проблемы должны решаться местными государствами.
Тем не менее Китай проявляет в регионе все большую активность, и именно участие Пекина в марте помогло достичь мирного соглашения между Тегераном и Эр-Риядом: две ближневосточные страны, на протяжении многих лет конкурировавшие, решили возобновить дипломатические связи.
Таким образом, в мире формируется новый противовес прозападным блокам, формирующим однополярный мир. Все это подкрепляет идею независимости и взаимовыгодного сотрудничества, которой уже длительное время придерживается Россия, наравне помогающая государствам Ближнего Востока и Африки. КНР же подхватывает соответствующую инициативу, пока РФ концентрируется на других стратегических направлениях.