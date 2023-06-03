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Полузащитник Марко Асенсио покинет «Реал Мадрид» после семи сезонов в клубе

Спорт
Полузащитник Марко Асенсио покинет «Реал Мадрид» после семи сезонов в клубе

Испанский полузащитник Марко Асенсио уйдет из футбольного клуба «Реал Мадрид» после завершения сезона.

«Реал Мадрид» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку», — говорится в сообщении на сайте футбольной команды.

Одноклубники Асенсио отметили, что «Реал» всегда останется для него домом. Они пожелали ему и его семье удачи на новом пути.

Всего в «Реале» полузащитник завоевал 17 титулов — четыре Клубных чемпионата мира, три Кубка Европы, три Суперкубка Европы, три Суперкубка Испании, три чемпионата и один Кубок Испании.

Ранее Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб в мире.
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