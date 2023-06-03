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Медведев поздравил Рауля Кастро с 92-летием и поблагодарил за поддержку России

Политика
Медведев поздравил Рауля Кастро с 92-летием и поблагодарил за поддержку России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с кубинским политиком Раулем Кастро в день его 92-летия.

В секретариате зампреда сообщили о переговорах российского политика с лидером кубинской революции.

«Медведев сердечно поздравил Кастро с днем рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и долголетия. <...> Он поблагодарил Кастро за многолетнее плодотворное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Дмитрий Медведев отметил, что Россия выступает против экономической блокады республики американскими властями. Кастро во время беседы поддержал действия Москвы в ситуации на Украине, добавили в секретариате зампреда Совбеза.
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