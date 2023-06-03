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Алжир выразил свои соболезнования Индии в связи с погибшими в результате столкновения поездов

Весь мир
Алжир выразил свои соболезнования Индии в связи с погибшими в результате столкновения поездов

Алжир, 3 июня. Алжир выразил свои соболезнования Индии в связи с трагедией, случившейся в результате крушения поезда и унесшей множество жизней, пишут арабские СМИ.

В пятницу, 2 июня, произошло столкновение железнодорожных составов в восточном штате Одиша.

«Алжир выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также обращается к Богу с молитвами о скорейшем выздоровлении раненых и травмированных. На этом болезненном этапе Алжир также выражает свое сочувствие и солидарность правительству Республики Индия и ее дружественному народу», — сказано в заявлении МИД АНДР.

Ранее Алжир первым в мире официально провел церемонию годовщины палестинской Накбы.
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