Российские банки в мае выдали ипотеки на 590 млрд рублей и побили исторический рекорд

Спрос на приобретение жилья в ипотеку среди россиян в мае 2023 года побил исторический рекорд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банковских аналитиков.
Общая сумма оформленных ипотечных кредитов в предыдущем месяце составила 590 миллиардов рублей. Такого показателя в мае не было никогда.
Руководитель департамента продаж в партнерских каналах банка ВТБ Евгений Дячкин отмечает, что при большом количестве выходных дней и традиционном замедлении активности по сделкам май 2023 года оказался очень успешным на ипотечном рынке.
Также показатель последнего месяца весны побил рекорд среди результатов с начала года. Предыдущий был зафиксирован в марте, когда российские банки выдали клиентам ипотеки на 569 миллиардов рублей.
В период первого квартала 2023 года спрос на семейную ипотеку в России вырос на 32% за год.