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За двое суток в Белгородской области при обстрелах погибли шесть человек

Происшествия
За двое суток в Белгородской области при обстрелах погибли шесть человек

Боевики ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. За два дня в регионе погибли шесть местных жителей, рассказал источник ФАН.

Обстрелы, учиненные украинскими боевиками, унесли жизни пяти человек 2 июня. Снаряды ВСУ застали жертв в Масловой Пристани и Новой Таволжанке.

Еще одна местная жительница погибла на следующий день. Ее личность пока не установлена. Жертвой удара украинских боевиков стала, предположительно, 50-летняя женщина, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

ВСУ ранее обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области — два человека ранены, один погиб, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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