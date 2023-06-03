За двое суток в Белгородской области при обстрелах погибли шесть человек

Боевики ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. За два дня в регионе погибли шесть местных жителей, рассказал источник ФАН.
Обстрелы, учиненные украинскими боевиками, унесли жизни пяти человек 2 июня. Снаряды ВСУ застали жертв в Масловой Пристани и Новой Таволжанке.
Еще одна местная жительница погибла на следующий день. Ее личность пока не установлена. Жертвой удара украинских боевиков стала, предположительно, 50-летняя женщина, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.
ВСУ ранее обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области — два человека ранены, один погиб, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.