Основатель «оркестра» добавил, что ЧВК «Вагнер» идет впереди и намерена добиться того, чтобы у армии были все необходимые технологии и навыки, которые есть у «музыкантов». Военная компания выступает за то, чтобы ВС РФ становились сильнее и могущественнее. Однако происходящие сегодня события просто разрушают российскую армию. Нынешние военные чиновники пытаются внедрить правила, которыми войска никогда не жили.