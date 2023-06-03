Бойцы ЧВК «Вагнер» никогда не конкурировали с российской армией и всегда выступали за усиление ВС РФ, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
Издание «Ног Ирыстон» поинтересовалось у предпринимателя, несет ли опасность для России информационная победа «оркестра» над регулярной армией страны. Журналисты считают, что подобные ситуации могут привести к разрушению государства.
«ЧВК «Вагнер» никогда не конкурировала с российской армией. ЧВК «Вагнер», как относительно небольшая, но очень эффективная структура, борется за то, чтобы солдаты и офицеры армии могли с достоинством выполнять свою задачу по обороне страны», — подчеркнул Пригожин.
Основатель «оркестра» добавил, что ЧВК «Вагнер» идет впереди и намерена добиться того, чтобы у армии были все необходимые технологии и навыки, которые есть у «музыкантов». Военная компания выступает за то, чтобы ВС РФ становились сильнее и могущественнее. Однако происходящие сегодня события просто разрушают российскую армию. Нынешние военные чиновники пытаются внедрить правила, которыми войска никогда не жили.
«Это лизоблюдство, чинопочитание, отсутствие личной ответственности и уничтожение людей с лидерскими качествами», — подчеркнул бизнесмен.
Пригожин ранее направил в Следственный комитет РФ и прокуратуру письма с просьбой проверить высших функционеров Минобороны. По его словам, некоторые представители военного ведомства могли совершить преступления на фоне спецоперации.