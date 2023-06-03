Песков: Путин открыт к любым контактам по достижению целей СВО иными путями

Представитель Кремля согласился дать интервью для телеканала «Россия-1», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. При этом в ходе беседы государственный деятель прокомментировал сообщения о возможном саммите по Украине, который хотят провести в столице Франции.