Песков: Путин открыт к любым контактам по достижению целей СВО иными путями

Президент РФ Владимир Путин открыт к любым контактам, которые позволят стране достигнуть поставленных целей без продолжения спецоперации. На это указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля согласился дать интервью для телеканала «Россия-1», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. При этом в ходе беседы государственный деятель прокомментировал сообщения о возможном саммите по Украине, который хотят провести в столице Франции.
«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО», — сказал Песков.
Он добавил, что мирные способы урегулирования конфликта являются предпочтительными. Но западные страны не оставляют Москве другого выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию.
В то же время пресс-секретарь президента усомнился в способности Парижа взять на себя роль модератора в сложившейся ситуации. Причина тому — нежелание Франции занимать нейтральную позицию.