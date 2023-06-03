Африканские предприятия массово скупают российские технологии по защите данных

Консультант по решениям российской компании Zecurion Артем Смирнов заявил, что предприятия Черного континента присылают множество заявок на покупку программ против утечки данных. Чаще всего обращаются государственные структуры и финансовые учреждения, которые обеспокоены безопасностью своих корпоративных активов.