Африканские предприятия массово скупают российские технологии по защите данных

Москва, 3 июня. Африканские государства заинтересованы в приобретении российских технологий для защиты информации.
Консультант по решениям российской компании Zecurion Артем Смирнов заявил, что предприятия Черного континента присылают множество заявок на покупку программ против утечки данных. Чаще всего обращаются государственные структуры и финансовые учреждения, которые обеспокоены безопасностью своих корпоративных активов.
Многие страны Африки сейчас внедряют в работу современные технологии. На данный момент центром кибербезопасности и цифровизации на материке является Того. Республика занимает лидирующие позиции в области сетевых разработок.
Ранее в ЦАР вступил в силу закон, благодаря которому граждане смогут торговать земельными участками в интернете. Власти уверены, что такая мера увеличит ценность природных ресурсов страны и поможет искоренить взяточничество.
Согласно отчету GSМA, жители Африки в 2022 году совершили рекордное количество транзакций на сумму 836,5 млрд долларов США. Эта цифра составляет около 66% от общемирового показателя денежных переводов.