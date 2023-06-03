Жизнь без SWIFT: аналитик Бунич оценил, как отключение от межбанковской системы отразилось на РФ

Отключение российских банков от системы SWIFT произошло больше года назад. На фоне этого были предприняты ряд мер, в том числе с недавнего времени финансовые организации России начали активно подключаться к китайской системе банковских переводов CIPS. В комментарии ФАН генеральный директор Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич оценил жизнь РФ без SWIFT и отметил, как отключение от межбанковской системы отразилось на стране.