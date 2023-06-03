Жизнь без SWIFT: аналитик Бунич оценил, как отключение от межбанковской системы отразилось на РФ

Отключение российских банков от системы SWIFT произошло больше года назад. На фоне этого были предприняты ряд мер, в том числе с недавнего времени финансовые организации России начали активно подключаться к китайской системе банковских переводов CIPS. В комментарии ФАН генеральный директор Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич оценил жизнь РФ без SWIFT и отметил, как отключение от межбанковской системы отразилось на стране.
По словам эксперта, российские власти предприняли ряд необходимых мер для ликвидации серьезных последствий санкций в данной области. Более того, это в некотором роде даже сыграло на руку стране.
«В основном все, что нужно, уже делается. Положа руку на сердце, сейчас каких-то ужасных трудностей от того, что мы сейчас не работаем через SWIFT, нет. Остались незначительные неудобства, нет кардинальных проблем. Мы же торгуем со всем миром, продолжаем торговать. У нас импорт даже больше стал, чем был. Финансовые расчеты тоже осуществляются со всеми странами, кто в них заинтересован», — отметил собеседник ФАН.
Ранее Андрей Бунич оценил перспективы работы РФ в китайской платежной системе CIPS. По его мнению, это может стать шагом к созданию нового механизма расчетов на межгосударственном уроне.