Психически нестабильный мужчина запрыгнул на алтарь Святого Петра в Ватикане во время проведения мессы 1 июня, сообщает Il Messaggero.
Сцену сняли очевидцы. По их словам, незадолго до закрытия Римско-католической церкви молодой человек прыжком сумел подняться на главный алтарь, полностью раздевшись. Дежурившие в это время жандармы вмешались в проведение акции и отвезли активиста в полицию для допроса.
Автором жеста является 34-летний мужчина, страдающий психическими заболеваниями, о которых свидетельствуют множественные порезы и следы от ногтей на теле. Некоторые источники утверждают, что гражданин оказался русским с польским паспортом.
Третьего июня после профанации был объявлен покаянный обряд у алтаря Исповедания, который возглавил кардинал Гамбетти. Эта церемония означает повторное освящение места после его осквернения.
Таким образом активист решил выразить свое отношение к конфликту России и Украины. На его спине была нанесена надпись с призывом спасти украинских детей.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге опубликовал документ, согласно которому президент России Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова обвиняются в «незаконных перемещениях [украинского] населения».
«Правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий спровоцированным преступным киевским режимом; в том, что все эти девять лет войны в Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намеренно подвергал их жизни опасности; в том, что никакого массового насильственного усыновления не существует», — заявил постоянный представитель России Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН, которое состоялось 5 апреля.
Также постпред подчеркнул, что основополагающей задачей является разоблачение возмутительных двойных стандартов западных стран и необходимость «развеять тиражируемые западными и украинскими СМИ мифы».
Папа римский Франциск 1 мая выступил с заявлением после визита в Венгрию, в котором сообщил, что принимает участие в работе мирной миссии по решению конфликта на Украине, но полной информации пока не раскрывает.