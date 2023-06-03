Проукраинский активист разделся на алтаре Святого Петра в Ватикане

«Правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий спровоцированным преступным киевским режимом; в том, что все эти девять лет войны в Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намеренно подвергал их жизни опасности; в том, что никакого массового насильственного усыновления не существует», — заявил постоянный представитель России Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН, которое состоялось 5 апреля.