Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей части свободных заездов Гран-при Испании

Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в третьем этапе свободных заездов Гран-при Испании «Формулы-1».
Ферстаппен завершил свой лучший круг за одну минуту 13,664 секунды. После него в рейтинговой таблице расположен мексиканец Серхио Перес из той же команды с результатом в одну минуту 13,414 секунды. Тройку лидеров замкнул британский пилот Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», уступивший лидеру 0,408 секунды.
Американец Логан Сарджент попал в аварию в ходе третьей практики. Из-за этого он был вынужден досрочно завершить заезды.
Ранее Ферстаппен выиграл квалификационную гонку шестого этапа чемпионата мира в классе машин на Гран-при Монако.