Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей части свободных заездов Гран-при Испании

Ферстаппен завершил свой лучший круг за одну минуту 13,664 секунды. После него в рейтинговой таблице расположен мексиканец Серхио Перес из той же команды с результатом в одну минуту 13,414 секунды. Тройку лидеров замкнул британский пилот Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», уступивший лидеру 0,408 секунды.