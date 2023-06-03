Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых певиц по версии Forbes

По данным издания, состояние звезды кантри составило 740 миллионов долларов. Такая цифра позволила ей обойти Мадонну и Бейонсе. Их капитал исчисляется в 580 и 540 миллионов долларов соответственно. Свифт опередила Рианна. Помимо творческой деятельности, она работает над собственным брендом косметики Fenty Beauty.