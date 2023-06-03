Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых певиц по версии Forbes

Певица Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых исполнительниц по версии журнала Forbes. В общем списке она заняла 34 строчку.
По данным издания, состояние звезды кантри составило 740 миллионов долларов. Такая цифра позволила ей обойти Мадонну и Бейонсе. Их капитал исчисляется в 580 и 540 миллионов долларов соответственно. Свифт опередила Рианна. Помимо творческой деятельности, она работает над собственным брендом косметики Fenty Beauty.
Общий список «самых успешных женщин-предпринимателей, руководителей и артисток США, которые сделали себя сами», возглавила бизнесвумен Диана Хендрикс. Кантри-певица удостоилась только 34 места.
Ранее аналитики издания назвали самый дорогой футбольный клуб в мире. Им стал мадридский «Реал». Стоимость команды составила более шести миллиардов долларов.