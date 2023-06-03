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Улицы Воронежа затопило после сильного ливня

Происшествия
Улицы Воронежа затопило после сильного ливня

Воронежские улицы погрузились под воду после сильного ливня. Местные жители делятся в соцсетях кадрами затопленного города.

Многие дороги оказались погружены под воду из-за чего затруднено движение транспорта в городе. Системы водоотведения оказались не готовы к такому количеству осадков, что привело к потопу.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Сообщается, что в некоторых районах, помимо ливня, прошел град.

Ранее метеорологи предупредили об аномальной жаре почти на всей территории Сибирского федерального округа. Температура воздуха в регионе в ближайшие дни превысит норму на 10 градусов.
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