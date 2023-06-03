В Карибском море акула откусила ногу американской туристке

Инцидент случился в Карибском море на острове Провиденсьялес архипелага Теркс и Кайкос, когда 22-летняя американка решила заняться подводным плаванием. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Туристка решила нырнуть под воду с дыхательной трубкой и маской. Во время сноркелинга на нее напала акула. Хищница растерзала ногу девушке.
Пострадавшей вызвали скорую помощь, она госпитализирована в критическом состоянии. Ей ампутировали ногу. В данный момент про состояние туристки не сообщается.
Ранее сообщалось, что более двух миллионов рублей потратят на новые вольеры в белгородском приюте для животных.