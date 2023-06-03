«Ближайший «платеж кровью» уже скоро»: политолог Живов оценил слова Зеленского о готовности к контрнаступлению

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к контрнаступлению. При этом он не дал четкого ответа на вопрос относительно его продолжительности.
«Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — сказал Зеленский.
Политолог Алексей Живов в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, что заявление Зеленского отнюдь не «пустословие», поскольку решительных действий от ВСУ требует их «вышестоящее руководство» в лице США и НАТО.
«Думаю, что Киев начнет наступление неизбежно. Этого от них требуют Вашингтон и Брюссель. Ресурсы для наступления есть, но успешность под вопросом. Потому тянут и откладывают, занимаясь неизбирательным военным террором. Рано или поздно они будут вынуждены. Смысл современной Украины – обменивать жизни своих граждан на доллары. Думаю, ближайший «платеж кровью» уже скоро», – считает Живов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский позвонил Реджепу Эрдогану для обсуждения конфликта с Россией.