Песков усомнился в возможности Франции выступить в роли модератора на Украине

Францию вряд ли можно отнести к странам, которые занимают нейтральную позицию по теме украинского конфликта. Соответствующим мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России также оценил возможности Парижа стать модератором в сложившейся ситуации. Песков усомнился, что французская сторона может претендовать на эту роль.
Европа ведет подготовку к военному противостоянию с Россией. И Парижу в нем отводится знаковая роль. Франция всерьез претендует на роль этакого вожака стаи «ястребов», намеревающихся бороться с Россией, ранее заявила обозреватель Елена Караева.