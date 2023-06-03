Песков усомнился в возможности Франции выступить в роли модератора на Украине

Европа ведет подготовку к военному противостоянию с Россией. И Парижу в нем отводится знаковая роль. Франция всерьез претендует на роль этакого вожака стаи «ястребов», намеревающихся бороться с Россией, ранее заявила обозреватель Елена Караева.