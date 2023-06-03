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СМИ удалили сообщения об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ»

Спорт
СМИ удалили сообщения об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ»

Аргентинский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сообщил, что покинет команду после завершения сезона. Его слова приводит ESPN.

В публикации сказано, что футболист был рад представлять «ПСЖ».

«Мне нравилось играть за эту команду рядом со столь классными футболистам. Хочу поблагодарить клуб за великолепный опыт игры в Париже», — цитирует издание.

Известно, что позже пост был удален из официального аккаунта СМИ в Twitter (заблокирован в России).

В четверг главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что Лионель Месси третьего июня проведет последний матч за парижан. Однако пресс-служба французского клуба опровергла его слова.

Ранее сообщалось, что наставник «ПСЖ» Кристоф Гальтье в ближайшем будущем покинет свой пост.
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