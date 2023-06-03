Cтудентка МГУ сбежала от сталкера-насильника из гостиничного номера

По данным источника, девушка познакомилась со сталкером в ходе репетиций новогоднего бала в ВУЗе. Он предложил москвичке работу администратора своей группы в социальных сетях. Жертва согласилась, однако потом прекратила с ним сотрудничество и направилась к нему в гостиницу для получения выплаты.