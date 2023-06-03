Cтудентка МГУ сбежала от сталкера-насильника из гостиничного номера

18-летняя студентка МГУ сбежала из гостиничного номера от преследовавшего ее насильника, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, девушка познакомилась со сталкером в ходе репетиций новогоднего бала в ВУЗе. Он предложил москвичке работу администратора своей группы в социальных сетях. Жертва согласилась, однако потом прекратила с ним сотрудничество и направилась к нему в гостиницу для получения выплаты.
Преступник предложил выпить вина, на что девушка согласилась. Позднее студентке стало плохо. Сталкер, воспользовавшись ситуацией, признался, что намерен изнасиловать ее. Жертва смогла сбежать из номера, но насильник следил за ней. Позже студентка написала заявление в полицию. По этому делу проводится проверка.
Ранее сообщалось, что дедушка на протяжении десяти лет насиловал несовершеннолетнюю внучку в Гомельской области.