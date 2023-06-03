«Ведут себя как колонизаторы»: политолог объяснил причины провала миротворческой миссии ООН в ДРК

«По всей вероятности, в этой миссии слишком сильно влияние американцев, влияние Запада, который преследует в Африке собственные цели. У нас тоже есть цели в Африке, но они предполагают равноправное сотрудничество с африканскими странами. В отличие от западных стран, в частности, от Франции, Бельгии, Соединенных Штатов, которые ведут себя почти как колонизаторы. Французский банк до сих пор контролирует валюту африканских государств, чем эти страны очень недовольны. Именно поэтому наши усилия в этих государствах, будь это в Центральноафриканской Республике, Анголе или других странах, достигают своих целей, и африканские страны к нам относятся очень доброжелательно», — заявил эксперт.