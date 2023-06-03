«Ведут себя как колонизаторы»: политолог объяснил причины провала миротворческой миссии ООН в ДРК

Миротворцы ООН, находящиеся на территории Демократической Республики Конго (ДРК), подвержены сильному влиянию Запада и преследуют свои цели, которые мало связаны с их мандатом. Такую точку зрения высказал блогер и политолог Павел Шипилин в интервью международной редакции Федерального агентства новостей.
По мнению эксперта, Москва успешна в своих начинаниях на Черном континенте благодаря политике равноправного сотрудничества. Однако европейские элиты относятся к африканским странам как к колониям, поэтому «голубые каски» зачастую ведут себя неприемлемо: ввязываются в конфликты, грабят и насилуют местное население.
«По всей вероятности, в этой миссии слишком сильно влияние американцев, влияние Запада, который преследует в Африке собственные цели. У нас тоже есть цели в Африке, но они предполагают равноправное сотрудничество с африканскими странами. В отличие от западных стран, в частности, от Франции, Бельгии, Соединенных Штатов, которые ведут себя почти как колонизаторы. Французский банк до сих пор контролирует валюту африканских государств, чем эти страны очень недовольны. Именно поэтому наши усилия в этих государствах, будь это в Центральноафриканской Республике, Анголе или других странах, достигают своих целей, и африканские страны к нам относятся очень доброжелательно», — заявил эксперт.
Шипилин отметил, что Демократическая Республика Конго оказалась в сложной ситуации. Власти и население стремятся вывести контингент миссии из страны, однако международное право не позволит сделать это быстро. Необходимо ждать соответствующего распоряжения Совета Безопасности ООН, который принимает решение о прекращении мандата.
«Сейчас ситуация политическая, возможно, меняется, но не ситуация безопасности. Поэтому Республике Конго придется набраться терпения. Что не исключает нашу работу внутри республики, в том числе и по безопасности. Миссия — это одно, а наши усилия — абсолютно другое, потому что нас многие африканские страны приглашают навести порядок, подготовить их армию, полицейские силы, другие силовые структуры. Это две вещи, которые смешивать не стоит», — констатировал Шипилин.
Политолог подчеркнул, что Россия имеет право защищать интересы Демократической Республики Конго, находящейся под влиянием миротворцев.
Аналогичной точки зрения придерживается политолог Иван Аркатов. По его мнению, ООН никогда не считала своей целью восстановление безопасности на Черном континенте, а западные государства лишь используют материк как источник ресурсов.