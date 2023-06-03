«Глубинному государству» США все равно, где рвутся снаряды: политолог Дробницкий об атаках Украины на Россию

По мнению автора публикации Роберта Келли, несмотря на поддержку американских политиков –«ястребов», Белый дом не зря отзывается о такой возможности сдержанно и на словах «не поддерживает» атаки на собственно российские регионы. Келли убежден, что украинские атаки на РФ будут способствовать прекращению военной помощи Украине, если к власти в Вашингтоне вновь придут республиканцы.