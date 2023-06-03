«Глубинному государству» США все равно, где рвутся снаряды: политолог Дробницкий об атаках Украины на Россию

Американское издание 19FortyFive рассуждает на тему того, что Украина имеет право напасть на Россию, но это было бы ошибкой из-за политиков-республиканцев. Политолог, американист Дмитрий Дробницкий рассказал ФАН, действительно ли Дональд Трамп или Рон Десантис остановят поддержку Украины, если выиграют президентские выборы.
По мнению автора публикации Роберта Келли, несмотря на поддержку американских политиков –«ястребов», Белый дом не зря отзывается о такой возможности сдержанно и на словах «не поддерживает» атаки на собственно российские регионы. Келли убежден, что украинские атаки на РФ будут способствовать прекращению военной помощи Украине, если к власти в Вашингтоне вновь придут республиканцы.
Как считает Дмитрий Дробницкий, подобные публикации — всего лишь досужие рассуждения, которые не стоит принимать всерьез:
«Потому что Соединенные Штаты очевидно реализуют стратегию непрямой войны против России силами своих европейских союзников и Украины. И поэтому на какой территории конкретно будут вестись боевые действия, им не интересно. Нужно, чтобы вернулся Трамп, и чтобы он сломал “глубинное государство”, вот тогда более или менее вменяемые люди действительно что-нибудь такое скажут, воспользовавшись поводом. Как Трамп говорил, там надо “прекратить смерть” — и хотя это достаточно наивно, но, по крайней мере, это действительно как-то отражает настроение части Республиканской партии. А если даже станет президентом Трамп, но “глубинное государство” не будет сломано, оно будет продолжать реализовывать ту стратегию, которую сейчас реализует, что у них довольно успешно — с их точки зрения — получается».
Истеблишмент США в принципе смотрит на весь мир, как на свою вотчину, где все должно быть по его вкусу и воле.
«Поэтому на какой там территории — это же понятно, что вообще вся территория их. А которая не их, она должна находиться в состоянии или сдерживания, или разрушении — вот, собственно, общее представление. На какой территории конкретно разрываются снаряды, для данной стратегии вообще никакого значения не имеет. И пока стратегия будет реализовываться, пока не будут разрушены все центры принятия решений, по крайней мере, на территории так называемой Украины, всем будет наплевать, на какой территории рвутся снаряды. Так что 19FortyFive сколько угодно может разглагольствовать в своей колонке на эту тему, но истеблишмент вашингтонский будет продолжать это реализовывать. Если только его не заменят», — подытожил политолог.
Ранее Дмитрий Дробницкий предсказал разрушение политической системы США: «Начнут друг друга резать».