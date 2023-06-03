Жителей Сибири предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

В большинстве регионов Сибири температура воздуха в ближайшие дни будет выше нормы, сообщили в региональных управлениях Росгидромета России.
В Сибири ожидается температура на десять градусов выше нормы, отметили метеорологи. Исключением станет Иркутская область, где сохранится нормальная температура.
В Хакасии, а также на юге и в центральной части Красноярского края температура составит 30 градусов, возможны грозы. Такая же погода будет в Кемеровской области и Республике Алтай.
В Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях температура поднимется до 35 градусов. Самая сильная жара ожидается в Омской области, где воздух прогреется до 36 градусов, сообщили синоптики.
Ранее региональное управление МЧС России предупредило о возможном шторме в Омской области. Кроме того, в регионе сохраняется высокая опасность природных пожаров.