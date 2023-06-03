Нутрициолог Стрельников посоветовал есть чеснок для профилактики тромбоза

Употребление чеснока на регулярной основе помогает оздоровить организм. Нутрициолог Кирилл Стрельников в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» раскрыл пользу этого продукта.
Овощ содержит витамины C и B6. В нем также есть калий, ферменты и другие важные для организма вещества. Они позволяют улучшить кровообращение. Полезным чеснок окажется и для тех, кому необходима профилактика тромбоза.
Несмотря на все полезные свойства продукта, некоторым людям его есть нельзя. Особенно негативно он может отразиться на состоянии здоровья людей с плохой свертываемостью крови.
Опасными могут оказаться продукты, которые на первый взгляд не вызывают вопросов. По мнению диетолога Елены Соломатиной, таким является твороженный сырок.