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Нутрициолог Стрельников посоветовал есть чеснок для профилактики тромбоза

Общество
Нутрициолог Стрельников посоветовал есть чеснок для профилактики тромбоза

Употребление чеснока на регулярной основе помогает оздоровить организм. Нутрициолог Кирилл Стрельников в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» раскрыл пользу этого продукта.

Овощ содержит витамины C и B6. В нем также есть калий, ферменты и другие важные для организма вещества. Они позволяют улучшить кровообращение. Полезным чеснок окажется и для тех, кому необходима профилактика тромбоза.

Несмотря на все полезные свойства продукта, некоторым людям его есть нельзя. Особенно негативно он может отразиться на состоянии здоровья людей с плохой свертываемостью крови.

Опасными могут оказаться продукты, которые на первый взгляд не вызывают вопросов. По мнению диетолога Елены Соломатиной, таким является твороженный сырок.
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