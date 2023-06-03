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Бывший военный объяснил, почему украинцы боятся своей ПВО больше БПЛА «Герань-2»

Общество
Бывший военный объяснил, почему украинцы боятся своей ПВО больше БПЛА «Герань-2»

Бывший военный рассказал, почему жители Украины опасаются своих систем ПВО больше, чем атак российских ракет и БПЛА.

По его мнению, украинцы подвергаются огромной опасности из-за систем противовоздушной обороны. Украинским военным приходится отключать режим самоликвидации ракет ПВО, чтобы увеличить дальность полета и точность поражения целей.

«Люди действительно боятся не столько российских ракет и беспилотников — все уже поняли, что по гражданским объектам вы не бьете, — сколько своих собственных комплексов ПВО», — прокомментировал экс-военный, добавив, что зенитные ракеты уже несколько раз падали на улицы и дома.

Эксперт добавил, что отключение режима самоликвидации ракет подвергает еще большей угрозе, чем российские БПЛА «Герань-2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы 50 батарей ЗРК Patriot.
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