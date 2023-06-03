Певица Наташа Королева заявила, что отлично общается с бывшим мужем Игорем Николаевым

Певица Наташа Королева рассказала о нынешних взаимоотношениях с бывшим супругом композитором Игорем Николаевым.
По словам исполнительницы, развод дался ей нелегко, но с Николаевым они прошли его с достоинством.
По словам звезды, она находится в хороших взаимоотношениях с экс-супругом.
«Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся», — поделилась Королева в интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света».
Певица утверждает, что «отлично общается» с композитором, когда оба находятся в кругу общих друзей. Знаменитость отметила, что поклонники до сих пор надеются на воссоединение творческого дуэта. Однако комментировать такую возможность Королева отказалась.
Брак между звездами отечественного шоу-бизнеса продлился с 1992 по 2001 год, а причиной разрывала стала неверность супруга.
Ранее Филипп Киркоров выразил сожаление, что не завел роман с Наташей Королевой.