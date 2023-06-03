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Врач Греков назвал причины роста заболеваемости ВИЧ и сифилиса в России

Общество
Врач Греков назвал причины роста заболеваемости ВИЧ и сифилиса в России

В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-уролог Евгений Греков рассказал, что в России после периода пандемии COVID-19 наблюдается рост числа заболевших ВИЧ и сифилисом.

Греков объяснил это тем, что во время самоизоляции людям нечем было заняться и они искали знакомства для «неприличных» занятий, чтобы не скучать. По его мнению, именно это спровоцировало рост количества пациентов с ВИЧ и сифилисом.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 60 тысяч человек заболели ВИЧ. Кроме того, сообщается, что раньше чаще всего болезнь передавалась из-за употребления наркотиков внутривенно. Отныне этот способ заражения проявляется гораздо меньше.

Ранее ученые американского медицинского института Ragon Institute of MGH обнаружили клетки, которые естественным путем справляются с ВИЧ-инфекцией без применения лекарственных средств.
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