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Иран планирует создать с Индией, ОАЭ и другими странами коалицию для безопасности на море

Политика
Иран планирует создать с Индией, ОАЭ и другими странами коалицию для безопасности на море

Власти Ирана намерены создать коалицию для обеспечения морской безопасности в Индийском океане, сообщил глава ВМС страны контр-адмирал Шахрам Ирани.

Ожидается, что в объединение войдет целый ряд государств. Речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Ираке, Пакистане и Индии.

Новая коалиция будет действовать в северной акватории Индийского океана. Ирани также подчеркнул, что Иран и Оман уже провели несколько военно-морских учений, равно как и «треугольник» Москва — Тегеран — Пекин, пишет агентство Mehr.

Представители Ирана и Ирака ранее договорились об усилении безопасности вдоль общей границы протяженностью 1548 километров для пресечения контрабанды наркотиков. Сейчас большая часть запрещенных веществ из двух стран идет на Запад.
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