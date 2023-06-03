Иран планирует создать с Индией, ОАЭ и другими странами коалицию для безопасности на море

Власти Ирана намерены создать коалицию для обеспечения морской безопасности в Индийском океане, сообщил глава ВМС страны контр-адмирал Шахрам Ирани.
Ожидается, что в объединение войдет целый ряд государств. Речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Ираке, Пакистане и Индии.
Новая коалиция будет действовать в северной акватории Индийского океана. Ирани также подчеркнул, что Иран и Оман уже провели несколько военно-морских учений, равно как и «треугольник» Москва — Тегеран — Пекин, пишет агентство Mehr.
Представители Ирана и Ирака ранее договорились об усилении безопасности вдоль общей границы протяженностью 1548 километров для пресечения контрабанды наркотиков. Сейчас большая часть запрещенных веществ из двух стран идет на Запад.