Ливия вернула статус первой страны Магриба для транзита африканских мигрантов

Рим, 3 июня. Ливия снова обогнала Тунис и стала первой страной Магриба по числу пересекающих ее границы африканских мигрантов, направляющихся в ЕС. Об этом говорится в недавнем отчете МВД Италии.
По данным ведомства, в мае также зафиксировано снижение количества лодок с нелегалами, отправляющихся с территории северного побережья Африки. В течение первых пяти месяцев 2023 года Тунис занимал ведущее место среди стран, из которых судна с мигрантами следовали в Италию.
Однако за последние несколько недель активировались потоки из Ливии, которая на протяжении 2022 года оставалась главным транзитным пунктом незаконных перемещений. Общее число беженцев, прибывших в Италию с 1 января по 1 июня, составило 50 405. Это примерно на 20 тыс. больше, чем за тот же период 2022-го. Из них 1554 человека отплыли из Туниса и 5825 — из Ливии.
Власти Италии опасаются, что с наступлением летнего сезона и улучшением климатических условий нелегальные миграционные операции вернутся к своим прежним масштабам. Однако местные СМИ отмечают, что последние данные свидетельствуют о желании тунисских и ливийских властей более серьезно относиться к сдерживанию потоков.
Стоит отметить, что африканцев, бегущих в ЕС за лучшей жизнью, на территории Ливии ожидают многочисленные трудности. Одни погибают в результате крушения лодок в море, другие попадают в руки контрабандистов и торговцев людьми.
Часть судов возвращают на побережье службы Евросоюза и Ливии под предлогом «спасения». В этом случае просители убежищ зачастую попадают в специальные центры содержания, где подвергаются жестокому обращению.
Ранее ливийский Национальный комитет по правам человека заявил, что ответственность за страдания мигрантов несут страны ЕС. Это произошло после обнаружения 17 тел беженцев у прибрежного города Сабрата.