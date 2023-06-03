Ливия вернула статус первой страны Магриба для транзита африканских мигрантов

Однако за последние несколько недель активировались потоки из Ливии, которая на протяжении 2022 года оставалась главным транзитным пунктом незаконных перемещений. Общее число беженцев, прибывших в Италию с 1 января по 1 июня, составило 50 405. Это примерно на 20 тыс. больше, чем за тот же период 2022-го. Из них 1554 человека отплыли из Туниса и 5825 — из Ливии.