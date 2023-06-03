Тренер Соломин указал на пользу упражнений участника BTS для мышц живота

Фитнес-тренер Денис Соломин прокомментировал спортивные тренировки участника группы BTS Чон Чонгука. В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» он заявил о пользе этого комплекса для ног и мышц живота.
По словам самого музыканта, обычно он делает 100 приседаний, два подхода по 20 выпадов и 15 берпи. Ко всему этому он добавляет минуту классической планки и по одной минуте боковой планки на каждую сторону.
По мнению Соломина, этот комплекс упражнений отлично подойдет для тех, кто после тренировок хочет получить сильные рельефные ноги и крепкие мышцы живота. Такая физическая активность займет не более 20 минут в день. Следственно, хорошо подойдет занятым людям.
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