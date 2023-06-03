Тайное становится явным: публицист Винников объяснил инцидент с телефонами Apple

Помимо этих трех, вполне очевидных и даже само собой разумеющихся, аспектов, несомненно, существует и четвертый, который можно назвать конспирологическим: почему данная информация вообще была предана огласке «здесь и сейчас». Ведь, опять же, в практике спецслужб, как свидетельствуют исторические данные, вскрытые разведывательные каналы зачастую не афишировались, но использовались противоположной стороной в целях дезинформации и других контрразведывательных «игр». В данном случае налицо явный сигнал, адресованный «национальному разведсообществу, в частности АНБ США», поданный в момент очевидного приближения конфликта на Украине к своей развязке. О чем можно судить и по переходу вооруженных формирований киевского режима к террористическим действиям, и по смене риторики со стороны их зарубежных кураторов, которые заменили тезис о «победе над Россией» тезисом о «недопустимости поражения Украины» (госсекретарь США Энтони Блинкен даже заявил, что Соединенные Штаты «не являются врагами России»), а также по стараниям снизить риск одновременной конфронтации с Пекином: в этой связи можно указать на соответствующие заявления президента Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, тайный визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в КНР etc.