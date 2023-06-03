Тайное становится явным: публицист Винников объяснил инцидент с телефонами Apple

ФСБ России сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб и использованием мобильных устройств марки Apple. Так, были выявлены аномалии, характерные для обозначенных мобильных устройств, обусловленные работой неизвестного вредоносного ПО.
У этой истории есть несколько интересных аспектов, на которые следует обратить внимание.
Первый из них — собственно технологический. Нет никаких сомнений в том, что подобное не только возможно, но и должно широко — если вообще не в обязательном порядке —использоваться. Причем не только фирмой Apple, но и другими производителями соответствующих гаджетов: отличия способны касаться разве что конкретного функционала «шпионских» программ: от объемов несанкционированного пользователями доступа до механизмов его активации. И это не какая-то презумпция виновности по отношению к производителям, а следствие гигантской правовой «черной дыры», которая возникла в ходе освоения человеческими сообществами новой технологической реальности и пока только продолжает расширяться. Все более громкие голоса про опасности дальнейшего бесконтрольного развития искусственного интеллекта — проявления той же самой реальности, но на качественно другом уровне.
Второй аспект — политический. Он указывает на то, что «гибридная война», которую ведут США и их союзники против России, не может ограничиваться и не ограничивается только Россией. Она является частью гораздо более масштабного конфликта, «глобальной гибридной войны против всех», и те же технологии могут быть направлены против союзников США и граждан самих Соединенных Штатов. Как говорится в пресс-релизе ФСБ, «декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», поскольку «компания предоставляет американским спецслужбам возможность контролировать как любых лиц, представляющих интерес для Белого дома, так и собственных граждан». Разумеется, подобная практика не имеет ничего общего с декларируемыми официальным Вашингтоном целями «защиты свободы и демократии во всем мире» — более того, напрямую противоречит им.
Третий аспект, тесно связанный с предыдущими двумя, — коммерческий. Помимо дискредитации властей США, заявление ФСБ России наносит прямой удар по имиджу и интересам корпорации Apple. Понятно, что количество желающих заплатить собственные деньги за гарантированного личного шпиона, пусть даже с «прогрессивным» яблочным «шильдиком» производителя, обязано уменьшиться — вопрос только в том, насколько существенно. Не случайно в Apple поспешили официально заявить, что «никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать ни с одним правительством с целью внедрения механизма обхода защиты в устройствах Apple». Но понятно, что ущерб «яблочникам» нанесен громадный, а их конкуренты по всему миру, прежде всего из КНР и Южной Кореи, имеют шанс получить дополнительные бонусы в глазах потенциальных пользователей и дополнительную долю на многомиллиардном рынке гаджетов. То же самое, видимо, справедливо и для всего пула российских IT-компаний, работающих в сфере киберзащиты.
Помимо этих трех, вполне очевидных и даже само собой разумеющихся, аспектов, несомненно, существует и четвертый, который можно назвать конспирологическим: почему данная информация вообще была предана огласке «здесь и сейчас». Ведь, опять же, в практике спецслужб, как свидетельствуют исторические данные, вскрытые разведывательные каналы зачастую не афишировались, но использовались противоположной стороной в целях дезинформации и других контрразведывательных «игр». В данном случае налицо явный сигнал, адресованный «национальному разведсообществу, в частности АНБ США», поданный в момент очевидного приближения конфликта на Украине к своей развязке. О чем можно судить и по переходу вооруженных формирований киевского режима к террористическим действиям, и по смене риторики со стороны их зарубежных кураторов, которые заменили тезис о «победе над Россией» тезисом о «недопустимости поражения Украины» (госсекретарь США Энтони Блинкен даже заявил, что Соединенные Штаты «не являются врагами России»), а также по стараниям снизить риск одновременной конфронтации с Пекином: в этой связи можно указать на соответствующие заявления президента Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, тайный визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в КНР etc.
Взаимодействие и контакты между спецслужбами разных государств (и не только государств) не прекращаются никогда, но, как правило, остаются вне общего поля зрения. А когда тайное становится явным — как в случае с визитом Бернса и разоблачением Apple — чаще всего это означает, что конфликт теряет сколько-нибудь управляемый в рамках существующего modus vivendi характер. Подобные инциденты играют роль предупредительного выстрела. Будут ли сделаны следующие — на поражение?