Более 20 полицейских пострадали в беспорядках на востоке Германии

Накануне в индийском штате Орисса произошло крушение поездов, в результате которого погибли более 280 человек. На этом фоне президент России Владимир Путин направил премьер-министру зарубежной республики Нарендре Моди телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшим.