Более 20 полицейских пострадали в беспорядках на востоке Германии

Десятки правоохранителей получили травмы в ходе беспорядков, произошедших в немецком городе Лейпциг. Подробностями поделилось информационное агентство DPA, сославшись на местную полицию.
Как стало известно, во время столкновений с демонстрантами пострадали 23 стража порядка. Более того, митингующее повредили 17 служебных машин и нанесли ущерб в «пятизначную сумму».
При этом представители властей задержали пять человек, которые оказались левыми радикалами. Ранее они пытались организовать в населенном пункте акцию протеста, но получили отказ.
Накануне в индийском штате Орисса произошло крушение поездов, в результате которого погибли более 280 человек. На этом фоне президент России Владимир Путин направил премьер-министру зарубежной республики Нарендре Моди телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшим.