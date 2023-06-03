Ученые обнаружили способность мидий к фильтрации микропластика

Мидии могут стать инструментом для очистки морей от микропластика, сообщает Science со ссылкой на выводы ученых.
В работе исследователей Плимутской морской лаборатории показано, что голубая мидия фильтрует микроскопические частицы пластика из воды и выбрасывает их с экскрементами. Благодаря этой способности моллюски могут сделать процесс очистки океана от микропластика более эффективным, отметили ученые.
После связывания в организме мидий вредные частицы оседают на дно, что на две трети снижает их содержание в толще воды, говорится в статье. Также экскременты могут стать частью естественных морских отложений, где они уже не попадут в пищевые цепи, считают авторы исследования.
Ранее власти Парижа запретили использование одноразового пластика во время Олимпийских игр 2024 года.