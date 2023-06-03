Съемки «Барби» с Марго Робби спровоцировали высокий спрос на розовую краску

Фильм «Барби» с актрисой Марго Робби в главной роли вызвал дефицит краски флуоресцентного розового цвета в мире. Об этом сообщила режиссер Грета Гервиг в беседе с изданием Architectural Digest.
Говоря о декорациях, она подчеркнула, что хотела бы создать «мир розового цвета», который многие дети любили в детстве. Большинство локаций для фильма были окрашены вручную.
Такая стратегия дала неожиданный эффект. Фильм обрел большое количество поклонников. Многие из них стали покупать краску соответствующего оттенка. В результате во многих странах на складах закончился товар розового цвета.
Сам фильм выйдет летом 2023 года. На данный момент у ленты есть трейлер, в котором показаны основные детали грядущего кино.