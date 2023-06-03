Два человека погибли при обстреле ВСУ Новой Таволжанки и Безлюдовки в Белгородской области

Украинские войска с самого утра наносят удары по населенным пунктам Шебекинского городского округа в Белгородской области. Есть погибшие и пострадавшие, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Жертвами ударов ВСУ по Новой Таволжанке и Безлюдовке стали два человека. Речь идет о женщинах, которые скончались от полученных травм и множественных осколочных ранений, не совместимых с жизнью. Еще два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего восстановления всем пострадавшим», — подчеркнул Гладков.
ВСУ также обстреляли Никитовский район Горловки. Из реактивной системы залпового огня было выпущено 25 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.