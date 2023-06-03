Два человека погибли при обстреле ВСУ Новой Таволжанки и Безлюдовки в Белгородской области

Жертвами ударов ВСУ по Новой Таволжанке и Безлюдовке стали два человека. Речь идет о женщинах, которые скончались от полученных травм и множественных осколочных ранений, не совместимых с жизнью. Еще два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.