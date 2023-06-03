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Кулеба сообщил Орбану, в каком случае Киев откажется от контрнаступления

Политика
Кулеба сообщил Орбану, в каком случае Киев откажется от контрнаступления

Украинское контрнаступление не состоится, если Россия выведет свои войска, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Таким образом дипломат прокомментировал слова президента Венгрии Виктора Орбана о больших жертвах в случае наступления ВСУ.

«Если вы так умны, то и убедите (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина вывести войска из Украины. И тогда не будет никакого контрнаступления», — подчеркнул Кулеба.

Не стоит надеяться на то, что Киев пойдет на территориальные уступки, добавил министр. Он назвал такие надежды «извращенной логикой».

Премьер-министр Венгрии Орбан ранее заявил, что наступление украинских войск повлечет еще большее количество жертв. Он призвал Запад не восторгаться возможными успехами ВСУ, а призвать Украину к миру.
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