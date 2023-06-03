Петербуржцы удивились неожиданному снегопаду на севере города

В Петербурге удивились неожиданному снегопаду, который обрушился на севере города. Местные жители успели зафиксировать необычное явление и опубликовали кадры в социальных сетях.
Снегопад на севере города начался днем 3 июня. Зимнюю погоду петербуржцы заметили на Гражданском проспекте.
Некоторые очевидцы успели заснять необычное погодное явление. Видеоролики со снегом в июне стали распространиться в местных СМИ и социальных сетях.
Ранее синоптик Александр Колесов предсказал возвращение летней погоды в Петербург с 5 июня.