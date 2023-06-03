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Петербуржцы удивились неожиданному снегопаду на севере города

Общество
Петербуржцы удивились неожиданному снегопаду на севере города

В Петербурге удивились неожиданному снегопаду, который обрушился на севере города. Местные жители успели зафиксировать необычное явление и опубликовали кадры в социальных сетях.

Снегопад на севере города начался днем 3 июня. Зимнюю погоду петербуржцы заметили на Гражданском проспекте.

Некоторые очевидцы успели заснять необычное погодное явление. Видеоролики со снегом в июне стали распространиться в местных СМИ и социальных сетях.

Ранее синоптик Александр Колесов предсказал возвращение летней погоды в Петербург с 5 июня.
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