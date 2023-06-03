Натали Портман находится на грани развода с мужем из-за его измены

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что супруг голливудской актрисы Натали Портман хореограф Бенжамен Мильпье пойман на измене.
Сообщается, что Мильпье изменил Портман с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. По инсайдерским сведениям, актриса узнала об измене со стороны мужа, но ничего заявлять по этому поводу не стала.
Инсайдер передал, что хореограф жалеет о своей ошибке и делает все для того, чтобы Портман простила его. Кроме того, он отметил, что актриса тщательно скрывает все о своей личной жизни для безопасности своих детей.
Тем не менее поклонники полагают, что Натали все-таки простила мужа. Прежде они видели их вместе на одной из светских вечеринок. Пользователи считают, что Портман решила забыть измену ради сохранения семьи.
Ранее актриса Эмбер Херд после скандального судебного разбирательства с бывшим мужем Джонни Деппом приняла решение уехать из Голливуда. PageSix сообщает, что она намерена переехать в Мадрид.