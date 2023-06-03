Профессор Зараменских рассказал о факторах успешного импортозамещения ПО в России

Россия не должна идти по пути слепого копирования западных решений в IT, надо развивать свои собственные. Об этом заявил 1 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Цифровая индустрия промышленной России». В беседе с ФАН профессор, руководитель департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Евгений Зараменских рассказал о факторах, благодаря которым развитие отечественного ПО идет успешно.
«Функциональность российских ИТ-решений сегодня нередко оказывается сопоставимой с иностранными аналогами. Значительная часть российских программных продуктов разрабатывалась задолго до ухода из России иностранных поставщиков, поэтому на рынке представлено множество достаточно зрелых продуктов», — отметил эксперт.
По данным Проектного офиса национальной программы «Цифровая экономика РФ», сегодня на рынке представлено более 15 тысяч продуктов от пяти тысяч разработчиков, а спрос на отечественное ПО вырос на 300% по сравнению с 2021 годом.
«Пользователи достаточно быстро адаптируются к российскому ПО — помогает схожесть интерфейсов с распространенными иностранными решениями. Это видно на примере Microsoft Office, к которому привыкли российские пользователи, и который сегодня активно замещается отечественными продуктами «Мой офис», «Р7 офис» и другими. Интерфейсы программ похожи, многим пользователям удается самостоятельно разобраться в расположении кнопок, а работодателю не приходится нести затраты на переподготовку персонала», — сообщил собеседник ФАН.
И наконец, использование открытого ПО помогает разработке и последующей коммерциализации собственных российских ИТ продуктов.
«Сегодня на российском рынке представлены почти два десятка ОС на основе Linux, ключевые из которых — Astra Linux, ОС Альт и РЕД ОС. Разработка на основе открытого ПО позволяет не только снизить затраты, но и сократить время, необходимое и для вывода на рынок первичной версии продукта, и для выпуска обновлений. К тому же, в большинстве случаев это позволяет избежать серьезных проблем с совместимостью с зарубежным аппаратным обеспечением», — резюмировал профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Ранее директор по развитию клиентских решений Beeline cloud Андрей Краснов заявил, что российские компании по итогам 2023 года займут более половины рынка кибербезопасности в РФ.