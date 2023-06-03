На юго-востоке Турции ликвидировали троих курдских радикалов

В настоящее время Анкара активно проводит разного рода операции по ликвидации курских формирований как на своей территории, так и за ее пределами, например, в Сирии и Ираке. При этом турецкие власти, как правило, не согласовывают свои действия с соседними государствами и оправдывают необходимость решительных атак защитой национальных интересов. РПК и ее ответвления признаны в Турции террористическими группировками.