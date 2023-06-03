На юго-востоке Турции ликвидировали троих курдских радикалов

Глава МВД пообещал очистить горные районы страны от террористов в течение полугода.
Силы турецкого спецназа ликвидировали троих членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на юго-востоке республики, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Глава МВД рассказал, что удар по сторонникам РПК был нанесен в рамках операции «Эрен». В этот раз специальные подразделения действовали в районе Лидже провинции Диярбакыр при поддержке вертолетов модели ATAK и беспилотников ANKA.
Министр выступил с обещанием покончить с членами радикальных группировок в данной части страны в течение ближайших шести месяцев.
«До 29 октября 2023 года в горных районах Турции не останется ни одного террориста», — написал Сулейман Сойлу в социальных сетях.
В настоящее время Анкара активно проводит разного рода операции по ликвидации курских формирований как на своей территории, так и за ее пределами, например, в Сирии и Ираке. При этом турецкие власти, как правило, не согласовывают свои действия с соседними государствами и оправдывают необходимость решительных атак защитой национальных интересов. РПК и ее ответвления признаны в Турции террористическими группировками.