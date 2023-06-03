«Погибать, так вместе!»: почему освистанный канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие лидеры ЕС выбрали для себя «братскую могилу»

Толпа освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе. Местные жители обвинили его в разжигании войны.
Как можно оценить нынешнее положение немецкого политика? Какая общая тенденция выявляется для всех европейских лидеров? Почему премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому оскорбительный жест? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.
— Судя по инциденту с освистыванием, положение Олафа Шольца можно назвать катастрофическим, верно?
— Есть отрасли, которые связаны с материальным миром, а есть такие, которые взаимодействуют с виртуальным пространством. Политика — область работы с виртуальными мирами. Соответственно, вся логика в духе «Стреляться — не стреляться», «Ошибка — не ошибка», «Успех — не успех» там работает по-другому. Политик — не токарь, который на своем станке выточил 350 тысяч деталей и можно оценивать, выполнил он свою работу или нет, и насколько хорошо.
В политике любой казус, провал несет в себе неоконченное действие. В политике провал можно представить в виде успеха. Политика виртуального мира отличается тем, что там ты можешь все всем обосновать: «Я поступил плохо, но это был лучший сценарий действия. Я облажался, но это только придало больше реальности, а не искусственности моей политической карьере».
Впрочем, никто не отменял эффекта накопления. Публика очень влияет на карьеру политика. Если у тебя провал следует за провалом, то в конце концов к тебе возникнет вопрос: «Сколько ошибок ты собираешься еще наделать?» Безусловно, Шольц находится в нисходящем тренде, если говорить в целом о его карьере. Он попал в неудачный момент в плане геополитического лидерства. Сегодня все политики, не только в Евросоюзе, находятся в транзитном режиме. Это означает, что они входили в режим своего властвования до 24 февраля 2022 года. Подразумевалась плановая работа. Все процедуры были заранее стандартно прописаны. Был привычный набор мероприятий и прочей политической активности. Форс-мажоры случались, но были сведены к минимуму.
Теперь же вся пирамида перевернулась, и вся карьера превратилась в одну сплошную непредсказуемость. В эпоху перемен, ежеминутных вызовов — совершенно другой принцип принятия политических решений. Знаете, бывает обычная медицина и военная. Правила там различаются на 80%. Медицина катастроф и медицина мирного времени — две разные сферы. Так и здесь, политика мирного времени и периода катастроф сильно различается. Все политики типа Шольца, Макрона находятся в режиме постоянной турбулентности.
Что касается того, как они проживут этот катастрофический период, с какими результатами вступят в мирное время, я думаю, 90% из них «посыпятся». Это будет точка в их карьере. Есть историческая аналогия: те политики, кто вытянул страну в период турбулентности, уже никогда не становились крутыми в мирное время. Их сменяли. Редкий политик в мировой истории шикарно проводил, например, революционные преобразования, а после этого оставался в мирное время. С 90% долей вероятности заменят и Шольца, и Макрона. Дело не в том, плохо ли они руководят своими странами. Просто у них искаженная политическая картина мира. Все, что они придумали, все эти санкции, новые политические правила, по которым, чем на большем числе стульев ты сидишь, тем лучше, прекрасно их характеризуют.
Утром говорят одно, через два часа другое, в обед третье, после обеда четвертое, перед ужином пятое, после него шестое, а на ночь еще что-нибудь заявят. В мирное время такой принцип, конечно же, не работает. Все мировые лидеры, в частности Шольц, сейчас учатся быть эдаким экстренным политиком катастрофы. Либо он таким не станет и его по любому уберут за то, что не осилил такую сложную политическую обстановку в Евросоюзе, либо он справится, но в мирной жизни ему места уже не будет. Это уже политик с приставкой — экс.
Шольц раз за разом все лажает, лажает, лажает. Кстати, не только он. Макрон тоже. Мы видим, как недавно в Европе Зеленскому заткнули рот в оскорбительной форме. Такие моменты иллюстрируют то, что эти политики срываются. До 24 февраля 2022 года они жили под девизом: «Меня, такого хорошего, ленивого кота, купила хозяйка, и я думал, что все время пролежу у нее на коленях. А на деле, 24 февраля хозяйка очнулась и начала меня щемить по всей квартире, показывать место. Я думал, в моей миске всегда будет полно еды, а оказывается, нужно сделать ей что-то хорошее и только тогда она меня покормит».
Также изменилась жизнь европейских политиков. Они думали, что все будет размеренно, кайфово: «Улыбаемся и машем». Теперь оказалось, что нужно проводить многоступенчатую политику и она может не совпадать с чаяниями народа. Прекрасно представляю, в каком экзистенциальном кризисе находится Шольц. Он понимает, что 99% вещей, которые он делает, идут вразрез с тем, чего от него ожидали рядовые немцы. Он понимает, что каждым своим заявлением он подписывает себе электоральный, финансовый, стратегический, исторический приговор.
— Действительно, эпизод с тем, как Владимиру Зеленскому показали унизительный жест, очень показательный. Он свидетельствует об усталости европейских политиков?
— Конечно. Они и обязаны срываться. Так устроен мир, а тем более политика, что человек не может долго жить в напряжении. Я не случайно сказал, что политика — виртуальная отрасль. Вдруг, только представьте, она стала материальной. Идут реальные боевые действия. Шольцу приходится пытаться стать солдатом Зеленского и всего коллективного Запада и топать по грязным окопам Украины. Это совсем не входило в его планы. Он выбирался для виртуальной политики, 24 февраля превратило ее в реальную. Все сели за штурвал самолета или руль танка и поехали не виртуально, а физически. Для этих политиков это просто кошмар. Они не готовились к этому. Они готовились к тому, чтобы говорить какие-то слова, устраивать дебаты, проводить заседания, потягивать кофеек, а тут — «бери шинель — иди на Украину!»
— С Шольцем все понятно, а вообще среди европейских политиков Вы можете выделить какую-то выдающуюся личность?
— Да что вы. Какая еще выдающаяся личность. Сама конструкция современности такова, что сегодня политики не могут быть крутыми. Политическая реальность сегодня такова, что крутым можно стать только если ты уходишь из братской могилы мировой политики. Нужно действовать по примеру Владимира Путина, Си Дзиньпина.
Все остальное — братская могила. Заметьте, они не способны на самостоятельные решения, боятся их. Они готовы делать хоть что-то только после того, как хотя бы под каким-нибудь кустиком соберутся и поговорят: погибать, так вместе! Они убедили себя, что в полный рост выступают только такие, как Путин. Никто из европейских политиков в частном порядке сегодня историю не делает.