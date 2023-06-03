«Погибать, так вместе!»: почему освистанный канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие лидеры ЕС выбрали для себя «братскую могилу»

Что касается того, как они проживут этот катастрофический период, с какими результатами вступят в мирное время, я думаю, 90% из них «посыпятся». Это будет точка в их карьере. Есть историческая аналогия: те политики, кто вытянул страну в период турбулентности, уже никогда не становились крутыми в мирное время. Их сменяли. Редкий политик в мировой истории шикарно проводил, например, революционные преобразования, а после этого оставался в мирное время. С 90% долей вероятности заменят и Шольца, и Макрона. Дело не в том, плохо ли они руководят своими странами. Просто у них искаженная политическая картина мира. Все, что они придумали, все эти санкции, новые политические правила, по которым, чем на большем числе стульев ты сидишь, тем лучше, прекрасно их характеризуют.