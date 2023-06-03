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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в здании парламента

Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в здании парламента

Церемония инаугурации президента состоялась в Великом национальном собрании Турции. Таким образом лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность после победы на выборах, передало агентство Reuters.

По итогам голосования политик занял пост главы государства на 5 лет. При этом он уже принес присягу в здании парламента, пообещав соблюдать принцип верховенства закона и защищать суверенитет страны.

В ходе мероприятия Эрдогану вручили протокол, свидетельствующий о его победе во втором туре президентских выборов. Его кандидатуру поддержали 52 процента избирателей.

Меж тем стало известно, что Анкара направит в Косово подразделение войск специального назначения. Соответствующий запрос поступил от руководства НАТО.
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