В Кремле подтвердили, что на ПМЭФ не аккредитуют журналистов из недружественных стран

Журналистов из недружественных стран не аккредитуют на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2023 году. Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Интерес к форуму большой, рассказал пресс-секретарь президента России. По его словам, все другие СМИ будут работать на ПМЭФ—2023.
Российский президент Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, ранее рассказал Песков. Напомним, ПМЭФ пройдет в Северной столице в период с 14 по 17 июня.