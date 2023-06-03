На память об извержении: мексиканский магазин торгует баночками с вулканическим пеплом

В мае 2023 года в Мексике проснулся один из самых опасных вулканов в мире, вулкан Попокатепетль. Предприимчивые торговцы превратили пепел от извержения в сувениры. Теперь сотрудники ремесленного магазина продают туристам баночки с золой весом 10-15 граммов.
«Идея возникла, когда выбросы пепла из вулкана Попокатепетль были особенно сильными. То раннее утро сильно удивило всех жителей, я была дома со своей сестрой, и она сказала мне: «Ты должна собрать воспоминания об извержении 2023 года, потому что тогда мы были на волосок от смерти», — поделилась владелица ремесленного магазина Сильвия Хуарес.
Сейчас в продаже более 1300 сувениров из вулканического пепла в виде маленьких баночек, наполненных пеплом, магнитов на холодильник, брелоков и 250-граммовых пакетиков, содержимое которых можно использовать в качестве удобрения для растений.