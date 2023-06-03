Большинство россиян планируют провести летний отпуск внутри страны

Около 82% россиян планируют взять отпуск этим летом. Об этом свидетельствуют данные опроса на сайте Авто mail.ru. Большинство из них планируют отдыхать в России.
По информации портала, 64% респондентов высказались в поддержку отечественного туризма. Каждый шестой хотел бы отправиться за границу. Всего 12% планируют отправиться в загородный дом. Остальные проведут время дома.
Желающие отдохнуть чаще всего выбирают южные направления (59%). В Центральную часть страны планируют отправиться менее 14%, на Север отправятся — 7%.
Среди зарубежных направлений жители России часто выбирают Грузию или Турцию. Эксперт Александр Горохов объяснил, почему первая гораздо лучше подойдет для отечественных путешественников.