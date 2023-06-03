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В Тосно подростки принесли на детскую площадку мину времен войны

Происшествия
В Тосно подростки принесли на детскую площадку мину времен войны

В Тосненской районе Ленинградской области подростки нашли в реке Хейная мину времен Великой Отечественной войны и принесли ее на детскую площадку.

Странную «игрушку», похожую на запечатанную сковородку, заметила соседка, которая гуляла с ребенком во дворе. Она подошла к детям, однако сразу не поняла, что перед ней. Насторожившись, женщина решила проверить в интернете, что это за вещь.

Она узнала, что подростки нашли противопехотную или противотанковую мину. Дети разбежались, узнав об этом. Больше к находке никто не приближался.

Прибывший на место происшествия участковый осмотрел предмет и заключил, что он не опасен, забрал мину и ушел.

Ранее мину времен ВОВ нашли рядом с домом на проспекте Мира в Москве.
Мина ВОВ происшествие подростки Тосно
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