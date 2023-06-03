Психолог Тур назвала две главные причины быстрого набора веса

Вторая психосоматическая причина — эмоциональные страдания в прошлом. Это моменты, в которых человек получил сильную эмоциональную боль. В таком случае у человека включается инстинкт самосохранения — лишний вес является крепостью, а мозг становится большим и неуязвимым.