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Психолог Тур назвала две главные причины быстрого набора веса

Общество
Психолог Тур назвала две главные причины быстрого набора веса

Психолог Екатерина Тур назвала две основные причины набора веса у людей, которые не имеют проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалист считает, что причиной появления лишних килограммов заключается в психосоматике. Первым фактором увеличения веса является привычка заедать стресс — это употребление фастфуда, сладостей, выпечки. В этих продуктах содержатся экзорфины, которые дают временное ощущение счастья и формируют привыкание.

Вторая психосоматическая причина — эмоциональные страдания в прошлом. Это моменты, в которых человек получил сильную эмоциональную боль. В таком случае у человека включается инстинкт самосохранения — лишний вес является крепостью, а мозг становится большим и неуязвимым.

В конце психолог отметила, что вызванное психосоматическими причинами увеличение веса невозможно убрать с помощью спорта и диеты. Человеку нужно прорабатывать эмоциональный интеллект и изменить свое отношение к еде.

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