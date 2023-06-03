«Я призываю Россию и Украину немедленно начать переговоры»: заявление министра обороны Индонезии на саммите по безопасности

В ноябре 2022 года Офис президента Украины предложил свой план «мирной формулы» из десяти пунктов, среди которых были обмен пленными, энергетическая безопасность и восстановление территориальной целости страны. Первого июня 2023 года Зеленский вновь выступил с заявлением, что мирный план не является окончательным, в него могут быть внесены изменения. При этом Киев не намерен учитывать предложения Москвы.