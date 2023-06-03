«Я призываю Россию и Украину немедленно начать переговоры»: заявление министра обороны Индонезии на саммите по безопасности

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирное урегулирование конфликта России и Украины на конференции по безопасности 2 июня, сообщает агентство Reuters.
Ежегодный межправительственный форум безопасности «Шангри-Ла», состоялся в одноименном отеле в Сингапуре. В нем принимают участие министры обороны и военные деятели 28 государств.
Министр обороны Индонезии призвал оба государства немедленно прекратить огонь и создать демилитаризованную зону путем отхода на 15 километров от передовых позиций каждой стороне. На место буферной территории генерал-лейтенант посоветовал разместить миротворцев из ООН. Он рекомендовал принять декларацию всем участникам конференции.
«Я предлагаю, чтобы конференция «Шангри-Ла» нашла способ [подписания] добровольного заявления, призывающего Украину и Россию немедленно начать переговоры о мире», — заявил Прабово Субианто.
Годом ранее президент Индонезии Джоко Видодо приезжал в Москву и в Киев, он планировал выступить посредником в установлении мира и призывал к переговорам.
Индонезия — не первая страна, которая выдвигает инициативу к перемирию и урегулированию конфликта. В феврале 2023 года на сайте МИД Китая был опубликован документ, в котором представлены 12 пунктов мирного соглашения. Пекин призывал остановить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны», отменить санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков.
В конференции принимал участие Жозеп Боррель. Он заявил, что Евросоюз не готов сдерживать военную поддержку Украины.
«Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который будет характеризовать поражение. Мир — для сильных», — заявил верховный представитель Европейского союза.
По анализу издания Business Insider, заявление министра обороны Прабово Субианто было вызвано замедлением роста экономики Индонезии. После зафиксированного подъема на 5,3% в 2022 году, самого сильного почти за десятилетие, Джакарта готовится к экономическому застою. Несмотря на зерновую сделку, серьезно пострадал продовольственный сектор, как следствие, появились перебои с импортом пшеницы и удобрений.
В ноябре 2022 года Офис президента Украины предложил свой план «мирной формулы» из десяти пунктов, среди которых были обмен пленными, энергетическая безопасность и восстановление территориальной целости страны. Первого июня 2023 года Зеленский вновь выступил с заявлением, что мирный план не является окончательным, в него могут быть внесены изменения. При этом Киев не намерен учитывать предложения Москвы.