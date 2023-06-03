Полковник ВВС США Такер Гамильтон ранее рассказал об испытании, в котором дрон под управлением ИИ должен был уничтожить систему ПВО противника. Иногда оператор беспилотника вводил команду не атаковать выбранный объект. В какой-то момент ИИ, получавший за поражение цели очки, принял решение убить оператора, который мешал ему при выполнении боевой задачи.