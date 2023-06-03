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В США опровергли сообщения о попытках беспилотника с ИИ убить оператора во время испытаний

Армия
В США опровергли сообщения о попытках беспилотника с ИИ убить оператора во время испытаний

Информацию о решении беспилотника под управлением искусственного интеллекта (ИИ) убить «оператора» во время имитационных испытаний, опровергли в ВВС США.

Американская сторона отрицает подобные сообщения. Утверждается, что ВВС Соединенных Штатов не проводили «никаких подобных симуляций» с участием беспилотника, управляемого ИИ, а также «остаются приверженными этичному и ответственному» использованию этой технологии, пишет Guardian.

Полковник ВВС США Такер Гамильтон ранее рассказал об испытании, в котором дрон под управлением ИИ должен был уничтожить систему ПВО противника. Иногда оператор беспилотника вводил команду не атаковать выбранный объект. В какой-то момент ИИ, получавший за поражение цели очки, принял решение убить оператора, который мешал ему при выполнении боевой задачи.
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