Информацию о решении беспилотника под управлением искусственного интеллекта (ИИ) убить «оператора» во время имитационных испытаний, опровергли в ВВС США.
Американская сторона отрицает подобные сообщения. Утверждается, что ВВС Соединенных Штатов не проводили «никаких подобных симуляций» с участием беспилотника, управляемого ИИ, а также «остаются приверженными этичному и ответственному» использованию этой технологии, пишет Guardian.
Полковник ВВС США Такер Гамильтон ранее рассказал об испытании, в котором дрон под управлением ИИ должен был уничтожить систему ПВО противника. Иногда оператор беспилотника вводил команду не атаковать выбранный объект. В какой-то момент ИИ, получавший за поражение цели очки, принял решение убить оператора, который мешал ему при выполнении боевой задачи.