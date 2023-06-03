Сийярто заявил об отказе Венгрии менять позицию по Украине из-за нападок Киева

Венгрия не планирует пересматривать свою позицию по украинскому кризису, несмотря на критику со стороны киевских властей. Об этом в своих социальных сетях написал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
Ранее председатель правительства страны Виктор Орбан заявил о необходимости завершить боевые действия и организовать переговоры между конфликтующими сторонами. Однако данная инициатива пришлась не по душе украинским чиновникам.
«Украинские политики напали на Виктора Орбана после того, как премьер-министр в очередной раз поддержал скорейшее установление мира», — подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что правительство Венгрии продолжит свои усилия по мирному урегулированию кризиса. Тем не менее на поле брани нет решения сложившейся ситуации, резюмировал Сийярто.
Ранее индонезийский министр обороны Прабово Субианто призвал немедленно провести встречу между представителями Москвы и Киева. Такое заявление глава военного ведомства сделал в ходе конференции по безопасности.