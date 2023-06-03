Самые смертоносные железнодорожные катастрофы в истории человечества

13 июля 2005 года произошла железнодорожная катастрофа в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Готки. Остановившийся из-за неисправности тормозов на станции Сархад состав был сбит следующим поездом — экспрессом, двигающимся со скоростью 120 км/ч. Затем в них врезался третий поезд. В результате ЧП крушение потерпели 17 вагонов, перевозивших в общей сложности три тысячи пассажиров. В результате трагедии погибли 200 человек, около ста были ранены.