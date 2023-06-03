Железнодорожная катастрофа в Индии унесла жизни 280 человек, пострадали в аварии около 900 граждан. Инцидент произошел из-за столкновения трех поездов в Баласоре. В стране объявлен однодневный траур. Индийская трагедия стала одной из самых жутких за последние десятилетия. ФАН вспоминает самые смертоносные железнодорожные катастрофы в истории человечества, которые потрясли мир.
Взрыв на станции Йончон
22 апреля 2004 года произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории КНДР. На станции Йончон столкнулись два грузовых поезда, перевозивших нефть и сжиженный газ. В результате аварии произошел взрыв, мощность которого могла достигнуть 26,5 тонны в тротиловом эквиваленте.
По данным властей, в результате ЧП пострадали более тысячи граждан, 161 человек погиб, было разрушено 1800 жилых зданий. Причиной трагедии стало короткое замыкание на станции, возникшее из-за неосторожного обращения при переводе на запасной путь вагона, «груженного удобрением нитрат хлористого аммония и цистернами».
Теракты в Мадриде
11 марта 2004 года стало для граждан Испании самым страшным днем в истории. В пригородных электричках в Мадриде прогремела череда взрывов.
Весной 2003 года испанские власти ввели войска в Ирак, выступив против режима Саддама Хусейна. В октябре глава террористической организации «Аль-Каида»✱ (организация запрещена в России) Усама бен Ладен призвал наказать Испанию за поддержку коалиции и ввод войск. Позже следствие выяснит, что именно этот призыв ознаменовал старт подготовки терактов в Мадриде.
Трагедия произошла утром, в час пик, когда рабочие, студенты и жители юго-восточных окраин направлялись в испанскую столицу на заработки или учебу. В четырех поездах сработало порядка десяти взрывчатых устройств. В результате происшествия 191 человек погиб, тысячи получили ранения. Виновникам происшествия было назначено наказание в виде лишения свободы до 40 тысяч лет.
Крушение поездов в Мозамбике
25 мая 2002 года на юге Мозамбика произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Крушение произошло в 60 километрах от столицы страны Мапуту, недалеко от станции Моамба.
Сотрудники полиции и экстренных служб заявили, что причиной аварии стали «технические проблемы» пассажирского поезда с тормозной системой. Однако в ведомствах не исключили «человеческий фактор».
Трагедия унесла жизни 117 человек, ранения получили 400 граждан.
Железнодорожная катастрофа в Готки
13 июля 2005 года произошла железнодорожная катастрофа в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Готки. Остановившийся из-за неисправности тормозов на станции Сархад состав был сбит следующим поездом — экспрессом, двигающимся со скоростью 120 км/ч. Затем в них врезался третий поезд. В результате ЧП крушение потерпели 17 вагонов, перевозивших в общей сложности три тысячи пассажиров. В результате трагедии погибли 200 человек, около ста были ранены.
Изначально считалось, что трагедия произошла из-за ошибки кондуктора или машиниста экспресса. Однако в последствии было установлено, что сигнализация была неисправна, поэтому экипаж неправильно истолковал сигнал светофора. Кроме того, на линии не были установлены точки для направления поездов в объезд.
Взрывы в поездах близ Мумбаи
11 июля 2006 года произошли теракты в пригородных поездах в Мумбаи. Тогда за восемь минут в вагонах первого класса прогремели семь взрывов. Теракты коснулись станций Кхар роуд, Бандра, Джогешвари, Махим, Боривли, Матунга и Мира роуд.
Всего в трагедии погибли 209 человек, 817 граждан получили ранения разной степени тяжести.
Виновными в совершении преступлений были признаны 12 человек. В рамках следствия были опрошены 188 свидетелей. Суд начался в 2007 году и длился более восьми лет.
Столкновение поездов в Танзании
24 июня 2002 года пассажирский поезд, следовавший из города Дар-эс-Салам в город Кигома, врезался в товарный состав. Дорога проходила через крутой холм, который поезд преодолеть не смог. Из-за технических неполадок в тормозах состав был остановлен, но не удержавшись на высоте, начал двигаться назад. Набрав высокую скорость поезд врезался в следовавший за ним товарный состав.
В результате столкновения погиб 281 человек, более 900 получили ранения разной степени тяжести.
Крушение под Нишапуром
18 февраля 2004 года ночью, по неустановленным причинам, состав из 51 вагона выкатился со станции Абу-Муслим в Нишапуре. Поезд проехал 20 км, после чего вагоны сошли с рельсов и загорелись. 17 вагонов были загружены серой, шесть — бензином, семь — нитратными удобрениями, и десять — хлопком. На ликвидацию пожаров были направлены спецслужбы.
Вскоре помимо пожарных у места происшествия скопились люди. Неожиданно для всех прогремел взрыв, его мощность оценили в 180 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате детонации в земле образовалась воронка глубиной 15 метров, близ лежащее село было стерто с лица земли, разрушения коснулись соседних населенных пунктов, в радиусе 10 километров были выбиты все оконные стекла. Звук взрыва был слышен на расстоянии 75 км от него.
Жертвами трагедии стали 320 человек.
Возгорание поезда в Египте
20 февраля 2002 года в Египте загорелся поезд, следовавший из Каира в Луксор. Возгорание произошло в одном из пассажирских вагонов третьего класса. В огне погибли более 383 человек. Эта трагедия является крупнейшей в стране, случавшейся на египетской железной дороге.
Как потом отмечало следствие, машинист поезда не заметил возгорания и на полной скорости проехал еще семь километров. 15 пассажиров выпрыгнули на ходу локомотива. Часть людей погибли сразу, многие получили серьезные ранения. Последние семь вагонов состава сгорели дотла.
Крушение в Пералии
26 декабря 2004 года недалеко от деревни Пералия в Южной провинции Шри-Ланки произошла трагедия на железной дороге, по сей день остающаяся самой крупной в истории человечества. Число жертв по разным оценкам, составляет от 1700 до 2000 граждан.
Причиной губительной катастрофы стало землетрясение в Индийском океане. В результате толчков образовались гигантские волны. Цунами дошло до Шри-Ланки и накрыло прибрежное железнодорожное полотно, по которому в этот момент проезжал переполненный пассажирский состав.
Ранее директор госкомпании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма заявил, что причиной железнодорожной катастрофы в Баласоре стал сход пассажирского экспресса с рельс.
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